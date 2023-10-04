ЕС, россия и США провели тайные переговоры за несколько дней до конфликта в Нагорном Карабахе - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов и ЕС встретились с россиянами для неразглашенных экстренных переговоров в Турции, направленных на решение противостояния по Нагорному Карабаху, пишет Politico, сообщает УНН.
Детали
В заявлении, предоставленном Politico, американский чиновник сказал:
«Мы должны иметь возможность работать с русскими над этим, потому что они имеют влияние на стороны, особенно потому, что сейчас мы находимся в нестабильный момент».
Встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле в рамках попыток оказать давление на Азербайджан, чтобы он прекратил девятимесячную блокаду анклава и разрешил конвои гуманитарной помощи из Армении.
США представлял Луис Боно, старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе, а ЕС отправил Тойво Клаара, своего представителя в регионе.
Тем временем россия направила игоря ховаева, который является спецпредставителем владимира путина в отношениях между Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении.
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