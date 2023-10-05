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“Чья бы кобыла мычала”: путин не смог ответить на обвинения о том, что россия предала Армению

Киев • УНН

 • 4520877 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент рф владимир путин не смог ответить на обвинение касательно отвода войск с Нагорного Карабаха и предательства Армении. Модератор в дискуссионного клуба “Валдай” рассказал Путину о том, что председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что россия предала армянский народ. В ответ российский президент членораздельно ответить не смог, передаёт УНН.

Цитата

“Чья бы кобыла мычала, твоя бы молчала. Корова, кобыла. Неважно. Животное, короче говоря”, — ответил путин на обвинения.

Детали

По словам путина, россия ранее предлагала Армении пойти на компромиссы и вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, но в ответ звучали тезисы о создании из-за этого определенных угроз и повторялась фраза “Будем сражаться”.

“Ну вот, значит, всё получилось так, как и получилось”, — заключил путин.

Отдельно президент прокомментировал вопрос о действиях российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, правовой статус российских войск основан исключительно на заявлении россии, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года, мол права миротворцев заключались только в одном: в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня.

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Напомним

19–20 сентября Азербайджан провел “антитеррористическую операцию” в Нагорном Карабахе.

21 сентября в Евлахе, состоялась встреча азербайджанской делегации с представителями армян по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. После чего власти непризнанной республики согласились на разоружение, переговоры о реинтеграции, а позже объявили о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики с 1 января 2024 года.

К началу октября в Армению выехало более половины населения Нагорного Карабаха после его возвращения под контроль Азербайджана.

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