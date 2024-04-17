ПАСЕ проголосовала за рекомендацию по членству Косово, несмотря на сопротивление Сербии

Парламентская ассамблея Совета Европы, ведущего органа по правам человека на континенте, проголосовала во вторник за рекомендацию о членстве Косово, несмотря на ожесточенное сопротивление Сербии, сообщает Balkan Insight, пишет УНН.

Детали

"Ассамблея, известная как ПАСЕ, проголосовала 131 голосом против 29 за присоединение Косово при 11 воздержавшихся, несмотря на ожесточенное сопротивление Сербии", - отмечает издание.

Перед голосованием представитель парламента Косово Энис Керван призвал членов ПАСЕ проголосовать за отчет, подготовленный представительницей Греции Дорой Бакоянис.

"Членство Косово в Совете Европы - это ощутимый шаг на пути к обеспечению доступа к правосудию для всех наших граждан", - заявил Керван, депутат косовского парламента от Турецкой демократической партии Косово.

Глава сербской делегации Биляна Пантич Пиля резко выступил против доклада, указав, что создание Сообщества сербских муниципалитетов до сих пор является невыполненным обязательством Косово, указывает издание.

"Если вы позволите так называемому Косово присоединиться к Совету Европы без предварительного создания Сообщества муниципалитетов сербского большинства, Сообщество муниципалитетов сербского большинства никогда не будет создано", - заявил Пиля, представитель правящих прогрессистов Сербии.

Докладчик Совета Европы Дора Бакоянис, чья страна, Греция, является одним из пяти членов Европейского Союза, которые не признают Косово как независимое, подготовила "уставное заключение", рекомендуя присоединение Косово, утверждая, что это "приведет к укреплению стандартов прав человека путем обеспечения доступа к Европейскому суду по правам человека для всех, кто находится под юрисдикцией Косово".

"Приняв заключение, ПАСЕ фактически направила решение о вступлении в Комитет министров, последней преграды", - указывает издание.

"Сербия, которая не признает независимость своей бывшей провинции, населенной преимущественно албанцами, предупредила, что может выйти из Совета Европы, если Косово станет его членом", - указывает издание.

Дополнение

Косово подало заявку на вступление в мае 2022 года после того, как россия была изгнана после полномасштабного вторжения в Украину, что увеличило шансы Приштины получить большинство в две трети, необходимое для вступления.

В состав Совета Европы входят 46 государств-членов, включая все 27 членов ЕС.