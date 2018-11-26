Парубий завтра встретится с Генсеком НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В вторник 27 ноября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с председателем Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой НАТО, передает УНН.
"В вторника, 27 ноября 2018 года, Генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг встретится с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Брюсселе состоялось экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России в Азовском море.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.