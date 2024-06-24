Киев • УНН
Партизаны "АТЕШ" разведали место дислокации российской 810-й бригады морской пехоты в Казачьей бухте Севастополя и передали координаты Вооруженным силам Украины.
Партизаны "АТЕШ" разведали место постоянной дислокации 810 бригады морской пехоты в Казачьей бухте, передает УНН.
Детали
Партизаны изучили воинскую часть 13140 в Севастополе. Именно отсюда отправляли на убой бойцов 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты, костяк которой давно уничтожили на территории Херсонской области.
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Внимание агентов "АТЕШ" привлек причал с противоположной стороны бухты. Именно там размещаются военные суда.
"Координаты: 44.565311, 33.411190. Вся информация передана Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.
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