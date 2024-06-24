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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61996 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Партизани розвідали місце постійної дислокації 810 бригади морської піхоти у Козачій Бухті: деталі

Київ • УНН

 • 22395 перегляди

Партизани "АТЕШ" розвідали місце дислокації російської 810-ї бригади морської піхоти в Козачій бухті Севастополя і передали координати Збройним силам України.

Партизани розвідали місце постійної дислокації 810 бригади морської піхоти у Козачій Бухті: деталі

Панртизани "АТЕШ" розвідали місце постійної дислокації 810 бригади морської піхоти у Козачій Бухті, передає УНН.

Деталі

Партизани вивчили військову частину 13140 у Севастополі. Саме звідси відправляли на забій бійців 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти, кістяк якої давно знищили на території Херсонської області.

Окупанти у Криму готуються до висадки десанту ЗСУ - "АТЕШ"19.06.24, 12:21 • 51471 перегляд

Увагу агентів "АТЕШ" привернув причал із протилежного боку бухти. Саме там розміщуються військові судна.

"Координати: 44.565311, 33.411190. Усю інформацію передано Силам Оборони України", - йдеться у повідомленні.

Агент "АТЕШ" розвідав базу російських військ в окупованому Луганську20.06.24, 16:41 • 20702 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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