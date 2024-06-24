Партизани розвідали місце постійної дислокації 810 бригади морської піхоти у Козачій Бухті: деталі
Київ • УНН
Партизани "АТЕШ" розвідали місце дислокації російської 810-ї бригади морської піхоти в Козачій бухті Севастополя і передали координати Збройним силам України.
Панртизани "АТЕШ" розвідали місце постійної дислокації 810 бригади морської піхоти у Козачій Бухті, передає УНН.
Деталі
Партизани вивчили військову частину 13140 у Севастополі. Саме звідси відправляли на забій бійців 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти, кістяк якої давно знищили на території Херсонської області.
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Увагу агентів "АТЕШ" привернув причал із протилежного боку бухти. Саме там розміщуються військові судна.
"Координати: 44.565311, 33.411190. Усю інформацію передано Силам Оборони України", - йдеться у повідомленні.
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