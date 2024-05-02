Партизаны провели разведку склада ракет части ПВО рф в Севастополе - АТЕШ

Украинские партизаны обнаружили склад ракет части российских ПВО во временно оккупированном Севастополе. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Агенты нашего движения разведали парк военной техники и склад ракетного вооружения 12 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО, - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, движение сопротивления изучило график патрулей, слабые места в защите части и камеры наблюдения.

Эти склады являются приоритетной целью. Ведь из-за нехватки ракет, их система ПВО станет недейственной, - отмечают партизаны.

Также в "АТЕШ" отметили точные координаты объекта: 44.5171832 33.4875704

Напомним

В оккупированном Крыму российские военные восстанавливают старую нерабочую технику со складов в Севастополе из-за недостатка транспортных средств на фронте.