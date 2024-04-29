АТЕШ здали координати складу в Севастополі, де росіяни беруть військову техніку для ремонту
Київ • УНН
В окупованому Криму російські військові відновлюють стару неробочу техніку зі складів у Севастополі через нестачу транспортних засобів на фронті.
У тимчасово окупованому Криму російські військові відновлюють стару техніку через дефіцит автомобілів на фронті. Про це стало відомо "АТЕШ", і вони розвідали та здали координати складів неробочої військової техніки армійців рф у Севастополі. Інформацію про це публікує й УНН, посилаючись на дані кримських партизанів.
Агенти "АТЕШ" провели розвідку складу неробочої техніки однієї з військових частин у Гагаринському районі міста Севастополь. Як з'ясувалося, росіяни відновлюють техніку із цього складу для військових потреб.
Деталі
Судячи з даних "АТЕШ", вище показана військова техніка розташована в Гагаринському районі міста Севастополя.
Координати: 44.524003, 33.488710.
Партизани зазначили, що кількість поламаних машин демонструє, що ворог має значні проблеми з військовою технікою, і що на думку партизанів "лише в черговий раз підтверджує інформацію від наших агентів зі складу ВС Росії".
У "АТЕШ" так само зафіксували розташування радіолокаційної системи (РЛС), що армійці Росії розмістили неподалік.
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