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Кубинські найманці вбили російського командира через жорстоке поводження - АТЕШ

Кубинські найманці вбили російського командира через жорстоке поводження - АТЕШ

Київ • УНН

 • 38680 перегляди

Кубинські найманці, які воюють на боці росії на Покровському напрямку, вбили свого російського командира через постійні приниження, побиття та затримку заробітної плати.

Кубинські найманці, що воюють на Покровському напрямку у складі 428 мотострілецького полку, ліквідували свого командира. Причиною стали постійні приниження, побої та забирання зарплати у заробітчан із Латинської Америки. Про це повідомляє агент "АТЕШ" зі штабу угруповання військ "Центр" зс рф, передає УНН.

Деталі

За даними "АТЕШ", безпосередніх виконавців, які знищили російського командира, вже етаповано до ростовської області рф.

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"Командування полку звернулося до генштабу (рф) з проханням замінити іноземних найманців на російських солдатів. Наш агент стежитиме за ситуацією та інформуватиме нас. Можемо зробити висновок, такі ситуації виникають іноді, але де вони стають публічними", - йдеться у повідомленні.

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