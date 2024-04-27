Кубинські найманці вбили російського командира через жорстоке поводження - АТЕШ
Київ • УНН
Кубинські найманці, які воюють на боці росії на Покровському напрямку, вбили свого російського командира через постійні приниження, побиття та затримку заробітної плати.
Кубинські найманці, що воюють на Покровському напрямку у складі 428 мотострілецького полку, ліквідували свого командира. Причиною стали постійні приниження, побої та забирання зарплати у заробітчан із Латинської Америки. Про це повідомляє агент "АТЕШ" зі штабу угруповання військ "Центр" зс рф, передає УНН.
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За даними "АТЕШ", безпосередніх виконавців, які знищили російського командира, вже етаповано до ростовської області рф.
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"Командування полку звернулося до генштабу (рф) з проханням замінити іноземних найманців на російських солдатів. Наш агент стежитиме за ситуацією та інформуватиме нас. Можемо зробити висновок, такі ситуації виникають іноді, але де вони стають публічними", - йдеться у повідомленні.
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