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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кубинские наемники убили российского командира из-за жестокого обращения - АТЭШ

Кубинские наемники убили российского командира из-за жестокого обращения - АТЭШ

Киев  •  УНН

27 апреля 2024, 17:58  •  10580 просмотра

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Кубинские наемники, которые воюют на стороне россии на Покровском направлении, убили своего российского командира из-за постоянных унижений, избиений и задержки заработной платы.

Кубинские наемники, воюющие на Покровском направлении в составе 428 мотострелкового полка, ликвидировали своего командира. Причиной стали постоянные унижения, побои и забирание зарплаты у работников из Латинской Америки. Об этом сообщает агент "АТЭШ" из штаба группировки войск "Центр" вс рф, передает УНН.

Детали

По данным "АТЭШ", непосредственные исполнители, которые уничтожили российского командира, уже этапированы в ростовскую область рф.

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"Командование полка обратилось в генштаб (рф) с просьбой заменить иностранных наемников на российских солдат. Наш агент будет следить за ситуацией и информировать нас. Можем сделать вывод, такие ситуации возникают иногда, но где они становятся публичными", - говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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