Кубинские наемники, воюющие на Покровском направлении в составе 428 мотострелкового полка, ликвидировали своего командира. Причиной стали постоянные унижения, побои и забирание зарплаты у работников из Латинской Америки. Об этом сообщает агент "АТЭШ" из штаба группировки войск "Центр" вс рф, передает УНН.

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По данным "АТЭШ", непосредственные исполнители, которые уничтожили российского командира, уже этапированы в ростовскую область рф.

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"Командование полка обратилось в генштаб (рф) с просьбой заменить иностранных наемников на российских солдат. Наш агент будет следить за ситуацией и информировать нас. Можем сделать вывод, такие ситуации возникают иногда, но где они становятся публичными", - говорится в сообщении.