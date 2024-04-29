ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

АТЕШ сдали координаты склада в Севастополе, где россияне берут военную технику для ремонта

АТЕШ сдали координаты склада в Севастополе, где россияне берут военную технику для ремонта

Киев  •  УНН

29 апреля 2024, 18:30  •  6206 просмотра

Read in English

В оккупированном Крыму российские военные восстанавливают старую нерабочую технику со складов в Севастополе из-за недостатка транспортных средств на фронте.

Во временно оккупированном Крыму российские военные восстанавливают старую технику из-за дефицита автомобилей на фронте. Об этом стало известно "АТЕШ", и они разведали и сдали координаты складов нерабочей военной техники армейцев рф в Севастополе. Информацию об этом публикует и УНН, ссылаясь на данные крымских партизан.

Агенты "АТЕШ" провели разведку склада нерабочей техники одной из воинских частей в Гагаринском районе города Севастополь. Как выяснилось, россияне восстанавливают технику с этого склада для военных нужд.

- сказано в сообщении.

Детали

Судя по данным "АТЕШ" выше показанная военная техника расположена в Гагаринском районе города Севастополя.

Координаты: 44.524003, 33.488710.

Партизаны отметили, что количество поломанных машин демонстрирует, что враг испытывает значительные проблемы с военной техникой, и что по мнению партизан "лишь в очередной раз подтверждает информацию от наших агентов из состава ВС рф"..

В "АТЕШ" так же зафиксировали местоположение радиолокационной системы (РЛС), что армейце рф разместили неподалёку.

Кубинские наемники убили российского командира из-за жестокого обращения - АТЭШ27 апреля 2024, 17:58 • 36652 просмотра

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Войнаполитика
Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  82810 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  112397 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  175793 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  153264 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185340 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160154 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142551 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126796 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97920 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86040 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Новости по теме
АТЕШ сдали координаты склада в Севастополе, где россияне берут военную технику для ремонта

АТЕШ сдали координаты склада в Севастополе, где россияне берут военную технику для ремонта

  •  6206 просмотра
Смертоносная атака рф на Одессу: в прокуратуре начали расследование и показали последствия удара

Смертоносная атака рф на Одессу: в прокуратуре начали расследование и показали последствия удара

  •  10170 просмотра
В москве парня обвинили в "дискредитации" росармии из-за сине-желтых волос и мобилизовали

В москве парня обвинили в "дискредитации" росармии из-за сине-желтых волос и мобилизовали

  •  11089 просмотра
Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28

Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28

  •  11200 просмотра
Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе

Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе

  •  12124 просмотра
Количество жертв в результате ракетного удара рф по Одессе возросло до трех - мэр

Количество жертв в результате ракетного удара рф по Одессе возросло до трех - мэр

  •  13516 просмотра
россия строит аэродром в 75 км от украинской границы

россия строит аэродром в 75 км от украинской границы

  •  14376 просмотра
Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв

Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв

  •  14742 просмотра
Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

  •  15263 просмотра
В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"

В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"

  •  14549 просмотра

Популярные

Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

  •  49978 просмотра
Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

  •  43340 просмотра
Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно

Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно

  •  71197 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

  •  116691 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

  •  123394 просмотра

Публикации

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

  •  116691 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

  •  123394 просмотра
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  266594 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  263465 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  293449 просмотра

АТЕШ сдали координаты склада в Севастополе, где россияне берут военную технику для ремонта

В оккупированном Крыму российские военные восстанавливают старую нерабочую технику со складов в Севастополе из-за недостатка транспортных средств на фронте.

Война •   •  6206 просмотра
АТЕШ сдали координаты склада в Севастополе, где россияне берут военную технику для ремонта

Смертоносная атака рф на Одессу: в прокуратуре начали расследование и показали последствия удара

Четыре человека погибли и 28 получили ранения, в том числе двое детей, в результате российского ракетного обстрела Одессы, что стало поводом для уголовного расследования за нарушение законов и обычаев войны.

Война •   •  10170 просмотра
Смертоносная атака рф на Одессу: в прокуратуре начали расследование и показали последствия удара

В москве парня обвинили в "дискредитации" росармии из-за сине-желтых волос и мобилизовали

На жителя москвы составили протокол за "дискредитацию" российской армии из-за его сине-желтых волос, когда он пришел заявить о краже в отделение полиции.

Война •   •  11089 просмотра
В москве парня обвинили в "дискредитации" росармии из-за сине-желтых волос и мобилизовали

Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28

Четыре человека погибли, в том числе три женщины и один мужчина, и 28 получили ранения, в том числе двое детей и беременная женщина, в результате российского ракетного удара по Одессе.

Война •   •  11200 просмотра
Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28

Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе

российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одессе содержал осколки, предназначенные для уничтожения живой силы, в результате чего три человека погибли и 20 получили ранения.

Война •   •  12124 просмотра
Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе

Количество жертв в результате ракетного удара рф по Одессе возросло до трех - мэр

Три человека погибли, 20 получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы, Украина.

Война •   •  13516 просмотра
Количество жертв в результате ракетного удара рф по Одессе возросло до трех - мэр

россия строит аэродром в 75 км от украинской границы

Россия строит аэродром с 1800-метровой взлетно-посадочной полосой в 75 км от украинской границы, способный принимать военно-транспортные самолеты Ил-76.

Война •   •  14376 просмотра
россия строит аэродром в 75 км от украинской границы

Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв

Россияне обстреляли село в Сумской области, полностью разрушив здание местной школы, но, к счастью, обошлось без жертв.

Общество •   •  14742 просмотра
Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв

Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

В Одессе количество раненых в результате российского ракетного обстрела возросло до 17 человек, причем по меньшей мере двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Одесской областной военной администрации.

Война •   •  15263 просмотра
Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"

Правящая партия Грузии устроила митинг в Тбилиси, чтобы продемонстрировать поддержку противоречивого закона об "иностранных агентах", тогда как президент Грузии раскритиковала его как "акцию путина", а оппозиция утверждает, что государственных служащих принуждали к участию в митинге.

Новости Мира •   •  14549 просмотра
В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"