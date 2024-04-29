АТЕШ сдали координаты склада в Севастополе, где россияне берут военную технику для ремонта

Во временно оккупированном Крыму российские военные восстанавливают старую технику из-за дефицита автомобилей на фронте. Об этом стало известно "АТЕШ", и они разведали и сдали координаты складов нерабочей военной техники армейцев рф в Севастополе. Информацию об этом публикует и УНН, ссылаясь на данные крымских партизан.

Агенты "АТЕШ" провели разведку склада нерабочей техники одной из воинских частей в Гагаринском районе города Севастополь. Как выяснилось, россияне восстанавливают технику с этого склада для военных нужд. - сказано в сообщении.

Детали

Судя по данным "АТЕШ" выше показанная военная техника расположена в Гагаринском районе города Севастополя.

Координаты: 44.524003, 33.488710.

Партизаны отметили, что количество поломанных машин демонстрирует, что враг испытывает значительные проблемы с военной техникой, и что по мнению партизан "лишь в очередной раз подтверждает информацию от наших агентов из состава ВС рф"..

В "АТЕШ" так же зафиксировали местоположение радиолокационной системы (РЛС), что армейце рф разместили неподалёку.

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