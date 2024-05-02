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Партизани провели розвідку складу ракет частини ППО рф у Севастополі - АТЕШ

Партизани провели розвідку складу ракет частини ППО рф у Севастополі - АТЕШ

Київ • УНН

 • 18746 перегляди

Українські партизани виявили та передали координати ракетного складу російської частини ППО в окупованому Севастополі, що зробило його першочерговим об'єктом для нейтралізації російських засобів ППО.

Українські партизани виявили склад ракет частини російських ППО у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

Агенти нашого руху розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, рух опору вивчив графік патрулів, слабкі місця в захисті частини та камери спостереження.

Ці склади є пріоритетною метою. Адже через брак ракет, їхня система ППО стане недієвою,

- наголошують партизани.

Також в "АТЕШ" зазначили точні координати об'єкта:44.5171832 33.4875704

Нагадаємо

В окупованому Криму російські військові відновлюють стару неробочу техніку зі складів у Севастополі через нестачу транспортних засобів на фронті.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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