Партизани провели розвідку складу ракет частини ППО рф у Севастополі - АТЕШ
Київ • УНН
Українські партизани виявили та передали координати ракетного складу російської частини ППО в окупованому Севастополі, що зробило його першочерговим об'єктом для нейтралізації російських засобів ППО.
Українські партизани виявили склад ракет частини російських ППО у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
Агенти нашого руху розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО,
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Як зазначається, рух опору вивчив графік патрулів, слабкі місця в захисті частини та камери спостереження.
Ці склади є пріоритетною метою. Адже через брак ракет, їхня система ППО стане недієвою,
Також в "АТЕШ" зазначили точні координати об'єкта:44.5171832 33.4875704
Нагадаємо
В окупованому Криму російські військові відновлюють стару неробочу техніку зі складів у Севастополі через нестачу транспортних засобів на фронті.