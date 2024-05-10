Партизаны обнаружили большую нефтебазу и стоянку военной техники в оккупированном Крыму

Партизаны "АТЕШ" нашли большую нефтебазу и стоянку техники в оккупированном Крыму, передает УНН.

... разведали местонахождение нефтебазы и стоянки военной техники в Гвардейском, Симферопольском районе. По словам агентов, техники стало совсем мало. Можем видеть машины связи, технику перевозки нефтепродуктов и КАМАЗы для перевозки личного состава. Вся территория охраняется, ходят патрули, но не особо внимательны к окружающей среде. Нефтебаза полностью целая, что дает новую цель... - говорится в сообщении.

Партизаны также распространили координаты объекта: 45.1170354, 34.0307767; 45.1170354, 34.0307767;

"Проблемы с топливом и техникой у оккупантов ощутимо заметны как на полуострове, так и на других оккупированных территориях. Особенно, когда практически каждый день, СОУ поражает НПЗ даже в отдаленных уголках россии", - добавили в АТЕШ.

"Атеш" зафиксировал массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое