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Партизани виявили велику нафтобазу та стоянку військової техніки в окупованому Криму

Партизани виявили велику нафтобазу та стоянку військової техніки в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 69727 перегляди

Партизани АТЕШ виявили велику нафтобазу і стоянку військової техніки з невеликою кількістю техніки в Гвардійському районі Сімферопольського району в окупованому Криму і поділилися її координатами.

Партизани "АТЕШ" знайшли велику нафтобазу та стоянку техніки в окупованому Криму, передає УНН.

... розвідали місцезнаходження нафтобази та стоянки військової техніки у Гвардійському, Сімферопольському районі. За словами агентів, техніки стало зовсім мало. Можемо бачити машини зв'язку, техніку перевезення нафтопродуктів та КАМАЗи для перевезення особового складу. Уся територія охороняється, ходять патрулі, але не особливо уважні до навколишнього середовища. Нафтобаза повністю ціла, що дає нову мету... 

- йдеться у повідомленні.

Партизани також поширили координати об'єкта: 45.1170354, 34.0307767; 45.1170354, 34.0307767;

"Проблеми з паливом та технікою в окупантів відчутно помітні як на півострові, так і на інших окупованих територіях. Особливо, коли практично кожен день, СОУ вражає НПЗ навіть у віддалених куточках росії", - додали в АТЕШ.

"Атеш" зафіксував масові перевезення окупантами поранених і 200х, а також військову техніку в Джанкої08.05.24, 13:40 • 16341 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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