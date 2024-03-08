Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в Симферополь
Киев • УНН
Украинские партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Симферополь российской военной техники, которую захватчики планируют перебросить на фронт.
Украинские партизаны зафиксировали прибытие российской военной техники во временно оккупированный Симферополь в Крыму. В дальнейшем эту технику оккупанты планируют перебросить на фронт. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
Участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали прибытие военной техники оккупантов на железнодорожную станцию "Симферополь-Грузовой", для дальнейшей переброски ее на фронт. Так же было найдено место для систематического скопления различной техники для той же переброски с помощью железной дороги.
Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно хорошо помочь оккупантам не доехать до места назначения,
Напомним
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