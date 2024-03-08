Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в Симферополь

Украинские партизаны зафиксировали прибытие российской военной техники во временно оккупированный Симферополь в Крыму. В дальнейшем эту технику оккупанты планируют перебросить на фронт. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали прибытие военной техники оккупантов на железнодорожную станцию "Симферополь-Грузовой", для дальнейшей переброски ее на фронт. Так же было найдено место для систематического скопления различной техники для той же переброски с помощью железной дороги.

Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно хорошо помочь оккупантам не доехать до места назначения, - говорится в сообщении.

Напомним

Оккупационные власти Крыма направляют больше силовых структур из москвы для усиления борьбы с украинскими партизанскими группировками после того, как российские солдаты пропали без вести.