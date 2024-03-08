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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в Симферополь

Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в Симферополь

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 09:38  •  15802 просмотра

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Украинские партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Симферополь российской военной техники, которую захватчики планируют перебросить на фронт.

Украинские партизаны зафиксировали прибытие российской военной техники во временно оккупированный Симферополь в Крыму. В дальнейшем эту технику оккупанты планируют перебросить на фронт. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали прибытие военной техники оккупантов на железнодорожную станцию "Симферополь-Грузовой", для дальнейшей переброски ее на фронт. Так же было найдено место для систематического скопления различной техники для той же переброски с помощью железной дороги.

Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно хорошо помочь оккупантам не доехать до места назначения,

- говорится в сообщении.

Напомним

Оккупационные власти Крыма направляют больше силовых структур из москвы для усиления борьбы с украинскими партизанскими группировками после того, как российские солдаты пропали без вести.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
simferopolСимферополь
krymКрым
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