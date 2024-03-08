Партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в Сімферополь
Київ • УНН
Українські партизани зафіксували прибуття в окупований Сімферополь російської військової техніки, яку загарбники планують перекинути на фронт.
Українські партизани зафіксували прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя в Криму. Надалі цю техніку окупанти планують перекинути на фронт. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
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Учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували прибуття військової техніки окупантів на залізничну станцію "Сімферополь-Грузовий", для подальшого перекидання її на фронт. Так само було знайдено місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці.
Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення,
Нагадаємо
Окупаційна влада Криму направляє більше силових структур з москви для посилення боротьби з українськими партизанськими угрупованнями після того, як російські солдати зникли безвісти.