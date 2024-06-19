Киев • УНН
Парламентарии из 46 стран Совета Европы создадут платформу для поиска механизмов возвращения украинских детей, депортированных Россией, во время следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Во время следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы планируется создать площадку для предложений по механизмам возвращения депортированных в Россию украинских детей. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.
Детали
На следующей неделе во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет создан нетворк по ситуации с украинскими детьми.
Нетворк - это площадка, которая будет объединять парламентариев разных государств. Он будет усиливать и поддерживать инициативы, уже введенные Украиной: Международную коалицию за возвращение украинских детей и платформу Bring Kids Back UA.
Нетворк будет объединять парламентариев 46 стран-членов Совета Европы. Одна из его задач - поиск новых механизмов возвращения украинских детей, депортированных рф.
Площадка нужна для коммуникации с коллегами-парламентариями, которые будут доносить до своих государств те предложения, с которыми выступает Украина
Депутат сообщила, что сейчас россия отказывается сотрудничать в вопросе возвращения украинских детей с международными организациями. Впрочем Глобальный саммит мир дал мощный толчок обсуждению вопроса о возвращении всех украинских военнопленных, гражданских заложников и депортированных Россией детей, говорит политик.
Было подписано финальное коммюнике, которое усиливает давление на страну-агрессора, а также привлекает к возвращению украинских граждан еще больше государств.
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