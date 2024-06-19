Во время следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы планируется создать площадку для предложений по механизмам возвращения депортированных в Россию украинских детей. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

Детали

На следующей неделе во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет создан нетворк по ситуации с украинскими детьми.

Нетворк - это площадка, которая будет объединять парламентариев разных государств. Он будет усиливать и поддерживать инициативы, уже введенные Украиной: Международную коалицию за возвращение украинских детей и платформу Bring Kids Back UA. - объясняет вице-президент ПАСЕ и рапортер ПАСЕ о положении украинских детей Елена Хоменко.

Нетворк будет объединять парламентариев 46 стран-членов Совета Европы. Одна из его задач - поиск новых механизмов возвращения украинских детей, депортированных рф.

Площадка нужна для коммуникации с коллегами-парламентариями, которые будут доносить до своих государств те предложения, с которыми выступает Украина - отметила Хоменко.

Депутат сообщила, что сейчас россия отказывается сотрудничать в вопросе возвращения украинских детей с международными организациями. Впрочем Глобальный саммит мир дал мощный толчок обсуждению вопроса о возвращении всех украинских военнопленных, гражданских заложников и депортированных Россией детей, говорит политик.

Было подписано финальное коммюнике, которое усиливает давление на страну-агрессора, а также привлекает к возвращению украинских граждан еще больше государств.

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