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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Парламентарії 46 країн Ради Європи шукатимуть механізми повернення українських дітей, депортованих рф

Київ • УНН

 • 103327 перегляди

Парламентарі з 46 країн Ради Європи створять платформу для пошуку механізмів повернення українських дітей, депортованих росією, під час наступної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Парламентарії 46 країн Ради Європи шукатимуть механізми повернення українських дітей, депортованих рф

Під час наступної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи планується створити майданчик для пропозицій щодо механізмів повернення депортованих в росію українських дітей. Пише УНН із посиланням на прес-службу Апарату Верховної Ради України.

Деталі

Наступного тижня під час сесії Парламентської асамблеї Ради Європи буде створено нетворк щодо ситуації з українськими дітьми.

Нетворк – це майданчик, що об’єднуватиме парламентаріїв різних держав. Він посилюватиме й підтримуватиме ініціативи, вже запроваджені Україною: Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей і платформу Bring Kids Back UA.

– пояснює віцепрезидент ПАРЄ та рапортер ПАРЄ щодо становища українських дітей Олена Хоменко.

Нетворк об’єднуватиме парламентаріїв 46 країн-членів Ради Європи. Одне із його завдань – пошук нових механізмів повернення українських дітей, депортованих рф.

Майданчик потрібен для комунікації з колегами-парламентаріями, що доноситимуть до своїх держав ті пропозиції, з якими виступає Україна

– зазначила Хоменко.

Депутатка повідомила, що наразі росія відмовляється співпрацювати у питанні повернення українських дітей з міжнародними організаціями. Втім Глобальний саміт мир дав потужний поштовх обговоренню питання щодо повернення всіх українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих росією дітей, каже політикиня.

Було підписане фінальне комюніке, яке посилює тиск на країну-агресора, а також залучає до повернення українських громадян ще більше держав.

"Є лише один реальний спосіб": Лубінець розповів, як зупинити депортацію дітей з окупованих територій України15.06.24, 16:15 • 21033 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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