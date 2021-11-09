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Париж и Берлин ответили на предложения РФ по "нормандской встрече", но Лавров отказался встречаться - МИД Франции

Киев • УНН

 • 25507 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Франция и Германия ответили на предложения России по итоговому документу “нормандской встречи”. Они предлагают организовать министерскую встречу в Нормандском формате, от чего министр иностранных дел России отказался. Об этом заявила представитель министерства по делам Европы и иностранных дел Франции на брифинге во вторник, пишетУНН со ссылкой на посольство Франции в Украине.

Париж и Берлин ответили на предложения РФ по "нормандской встрече", но Лавров отказался встречаться - МИД Франции

Цитата

“Франция и Германия ответили на предложения России. Они предлагают организовать министерскую встречу в Нормандском формате, от чего министр иностранных дел России отказался”, — сообщила французский представитель.

Детали

В МИД Франции отметили, что видят цель как можно быстрее организовать министерскую встречу в Нормандском формате, чтобы “преодолеть разногласия и дать новый политический импульс переговорам”.

Что было раньше

Глава МИД РФ ранее сообщил, что дата встречи министров иностранных дел стран “нормандской четверки” не определена, 11 ноября никаких встреч не будет.

Ранее в МИД РФ заявили, будто бы Париж и Берлин не отвечают на предложение РФ обсудить итоговый документ перед встречей в “нормандском формате”.

По мнению министра иностранных дел Украины, проект итогового документа встречи министров “нормандского формата”, который предложила российская сторона, идет вразрез с подготовленными Германией и Францией предложениями и состояла преимущественно из штампов российской пропаганды.

Контекст

Украина и партнеры за последние несколько месяцев неоднократно призывали Россию провести встречу в “нормандском формате” на уровне глав МИД. Так, по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, которая состоялась 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы обсудить наличие предпосылок к возможной организации и нормандского саммита“.

После этого в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, ранее говорил, что Украина ожидает сигнал от Москвы, но пока “никаких сигналов” украинское дипведомство не получало.

Добавим, что ранее СМИ РФ сообщили, что лидеры стран “нормандского формата” не смогли согласовать проведение саммита, ограничившись переговорами на уровне глав МИД четырех государств.

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