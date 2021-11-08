Кулеба про пропозиції МЗС РФ щодо “норманді”: це не проект документу, а спроба загальмувати процес

Цитата

“Нещодавно Україна отримала, одночасно з Німеччиною та Францією, проект підсумкового документа зустрічі міністрів Нормандського формату, який запропонувала РФ. Він був далеким від попередніх пропозицій, підготовлених Німеччиною і Францією. Фактично, російська пропозиція йшла врозріз їм і складалася переважно зі штампів російської пропаганди. Це не проект документу, а спроба загальмувати процес, підірвати зусилля наших німецьких і французьких партнерів як посередників, які намагаються організувати результативні зустрічі у рамках Нормандського формату”, - повідомив міністр.

Деталі

Кулеба пояснює, що саме німецько-французький проект становить хорошу основу для досягнення згоди щодо підсумкового документа міністерської зустрічі Нормандського формату.

Український дипломат наголосив, що Україна готова продовжити конструктивну роботу над ним і докласти зусиль для припинення російсько-українського збройного конфлікту, який триває вже понад сім років і призвів до численних втрат серед мирного населення і наших військовослужбовців.

“Ми прагнемо реального мирного врегулювання ситуації, миру в України та в Європі”, - підкреслив міністр.

“Вчергове закликаю російську сторону до конструктивного залучення у реальний процес політико-дипломатичного врегулювання”, - додав він.

Що було раніше

Глава МЗС РФ сьогодні повідомив, що дата зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" не визначена, 11 листопада жодних зустрічей не буде.

Напередодні в МЗС РФ заявили, нібито Париж і Берлін не відповідають на пропозицію РФ обговорити підсумковий документ перед зустріччю в "нормандському форматі".

Контекст

Україна і партнери за останні кілька місяців неодноразово закликали Росію провести зустріч у "нормандському форматі" на рівні голів МЗС. Так, за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, яка відбулася 11 жовтня, у Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ, щоб, зокрема, обговорити наявність передумов до можливої організації і нормандського саміту".

Після цього в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту найвищого рівня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба, відповідаючи на зпитання про можливість проведення саміту на рівні голів МЗС, раніше говорив, що Україна очікує сигнал від Москви, але поки "жодних сигналів" українське дипвідомство не отримувало.

Додамо, що раніше ЗМІ РФ повідомили, що лідери країн "нормандського формату" не змогли узгодити проведення саміту, обмежившись переговорами на рівні голів МЗС чотирьох держав.