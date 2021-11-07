В МИД РФ заявили, что реакции на предложение РФ по итоговому документу "нормандского формата" нет

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Она задала вопрос, сколько могут Париж и Берлин “не замечать откровенной, хамской, агрессивной, провокативной поведения” украинской власти, ведь ФРГ и Франция “являются той силой <...>, которая инициирует бесконечно проведению нормандских встреч”. По ее словам, Россия каждый раз предлагает прежде чем проводить эти встречи “просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-то или неприятен, должен быть конкретный результат”.

Пресс-секретарь МИД РФ добавила, что ФРГ, Франция и Украина активно выступают за проведение встречи. “Зачем? Этот вопрос мы задавали и нашим западным партнерам. И в принципе рассуждали о нем, пытаясь найти ответ. Мне кажется, тут ответ очевиден. Чтобы, возможно, под видом вот этого консенсуса, который эта встреча должна была бы продемонстрировать, выдать очередную индульгенцию на действия Киева, подобные сегодняшним”, — резюмировала Захарова.

Напомним

Ранее представитель президента Владимира Зеленского заявил, что продолжение работы нормандского формата — под вопросом.