У Зеленського заявили, що продовження роботи нормандського формату - під питанням

Цитата

"У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам Нормандський формат, його продовження — під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням, що вже говорити про екологію. Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у Нормандському форматі", — пояснив Никифоров.

Додамо

Зазначимо, що зустрічі у Нормандському форматі не проводились уже рік. Востаннє лідери "нормандської четвірки" зібралися на зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

Україна зазначає, що нинішній Нормандський формат є неефективним та виступає за включення до переговорного процесу США.

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Контекст

Україна та партнери за останні кілька місяців неодноразово закликали Росію провести зустріч у “нормандському форматі” на рівні глав МЗС.

Так, за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, яка відбулася 11 жовтня, у Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ, щоб, у тому числі, обговорити наявність “передумов до можливої організації” за необхідності та нормандського саміту“.

Після цього у Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту високого рівня.

Кулеба, відповідаючи на питання про можливість проведення саміту на рівні глав МЗС, раніше казав, що Україна очікує сигнал від Москви, але поки що жодних сигналів українське дипвідомство не отримувало.

Додамо, що раніше ЗМІ РФ повідомили, що лідери країн “нормандського формату” не змогли погодити проведення саміту, обмежившись переговорами на рівні глав МЗС чотирьох держав.