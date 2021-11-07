У МЗС РФ заявили, що реакції на пропозицію РФ за підсумковим документом "нормандського формату" немає

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Вона поставила питання, скільки можуть Париж та Берлін "не помічати відвертої, хамської, агресивної, провокативної поведінки" української влади, адже ФРН та Франція "є тією силою <...>, яка ініціює нескінченно проведення нормандських зустрічей". За її словами, Росія кожного разу пропонує перш ніж проводити ці зустрічі "прорахувати, який буде підсумок. Не з точки зору того, чи буде він приємний комусь або неприємний, повинен бути конкретний результат".

Речниця МЗС РФ додала, що ФРН, Франція та Україна активно виступають за проведення зустрічі. "Навіщо? Це питання ми ставили і нашим західним партнерам. І в принципі міркували про нього, намагаючись знайти відповідь. Мені здається, тут відповідь очевидна. Щоб, можливо, під виглядом ось цього консенсусу, який ця зустріч мала б продемонструвати, видати чергову індульгенцію на дії Києва, подібні до сьогоднішніх", - резюмувала Захарова.

Нагадаємо

Раніше речник президента Володимира Зеленського заявив, що продовження роботи нормандського формату - під питанням.