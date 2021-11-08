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Кулеба о предложениях МИД РФ по “норманди”: это не проект документа, а попытка затормозить процесс

Киев • УНН

 • 28347 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина получила проект итогового документа встречи министров “нормандского формата”, который предложила российская сторона. Он идет вразрез с подготовленными Германией и Францией предложениями и состоял преимущественно из штампов российской пропаганды. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном комментарии УНН.

Кулеба о предложениях МИД РФ по “норманди”: это не проект документа, а попытка затормозить процесс

Цитата

“Недавно Украина получила, одновременно с Германией и Францией, проект итогового документа встречи министров Нормандского формата, который предложила РФ. Он был далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией. Фактически, российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды. Это не проект документа, а попытка затормозить процесс, подорвать усилия наших немецких и французских партнеров как посредников, которые пытаются организовать результативные встречи в рамках Нормандского формата”, - сообщил министр.

Детали

Кулеба поясняет, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия по итоговому документу министерской встречи нормандского формата.

"Украинский дипломат подчеркнул, что Украина готова продолжить конструктивную работу над ним и приложить усилия для прекращения российско-украинского вооруженного конфликта, который длится уже более семи лет и привел к многочисленным потерям среди мирного населения и наших военнослужащих.

“Мы стремимся к реальному мирному урегулированию ситуации, миру в Украине и в Европе”, - подчеркнул министр.

“В очередной раз призываю российскую сторону к конструктивному вовлечению в реальный процесс политико-дипломатического урегулирования”, - добавил он.

Что было раньше

Глава МИД РФ сегодня сообщил, что дата встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" не определена, 11 ноября никаких встреч не будет.

Накануне в МИД РФ заявили, будто бы Париж и Берлин не отвечают на предложение РФ обсудить итоговый документ перед встречей в "нормандском формате".

Контекст

Украина и партнеры за последние несколько месяцев неоднократно призывали Россию провести встречу в "нормандском формате" на уровне глав МИД. Так, по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, которая состоялась 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, чтобы обсудить наличие предпосылок к возможной организации и нормандского саммита".

После этого в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, ранее говорил, что Украина ожидает сигнал от Москвы, но пока "никаких сигналов" украинское дипведомство не получало.
Добавим, что ранее СМИ РФ сообщили, что лидеры стран "нормандского формата" не смогли согласовать проведение саммита, ограничившись переговорами на уровне глав МИД четырех государств.

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