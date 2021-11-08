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Лавров відмовився від "нормандської" зустрічі 11 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Дата зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) не визначена, 11 листопада жодних зустрічей не буде. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише УНН з посиланням на ТАСС.

Лавров відмовився від "нормандської" зустрічі 11 листопада

Лавров сказав, що голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан раніше пропонував провести таку зустріч 11 листопада.

Цитата:

"11 листопада нічого не буде, якихось нових дат ми не обговорюємо насамперед тому, що спочатку нам необхідно зрозуміти, який буде продукт такої зустрічі, який буде її результат, і наскільки її результат буде спиратися на виконання українською стороною всіх попередніх рішень в "нормандському форматі", - сказав голова МЗС Росії.

Деталі

Він нагадав, що Москва направила партнерам по "Нормандському формату" проект підсумкового документа можливої міністерської зустрічі. 30 жовтня на полях саміту G20 голова МЗС Франції нібито повідомив голові МЗС РФ, що не встиг ознайомитися з документом, пише агентство. За словами голови МЗС РФ, Москва чекає реакції на свої пропозиції.

Окрім того, як зазначено, 11 листопада у Лаврова в Москві "дуже щільна програма, включаючи візит міністра закордонних справ однієї з дружніх країн".

"Проте знову днями ми отримали спільне послання міністрів закордонних справ Німеччини і Франції, де 11 листопада позначено як мало не безальтернативна дата. Я вже не кажу про дипломатичний етикет, це просто по-людськи не культурно. Ми направили додаткові аргументи на користь того, щоб зайнятися не плануванням заходів для галочки, а зайнятися питанням по суті", - повідомив голова МЗС РФ.

Що було раніше

Напередодні в МЗС РФ заявили, нібито Париж і Берлін не відповідають на пропозицію РФ обговорити підсумковий документ перед зустріччю в "нормандському форматі".

Контекст

Україна і партнери за останні кілька місяців неодноразово закликали Росію провести зустріч у "нормандському форматі" на рівні голів МЗС. Так, за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, яка відбулася 11 жовтня, у Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ, щоб, зокрема, обговорити наявність передумов до можливої організації і нормандського саміту".

Після цього в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту найвищого рівня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба, відповідаючи на зпитання про можливість проведення саміту на рівні голів МЗС, раніше говорив, що Україна очікує сигнал від Москви, але поки "жодних сигналів" українське дипвідомство не отримувало.

Додамо, що раніше ЗМІ РФ повідомили, що лідери країн "нормандського формату" не змогли узгодити проведення саміту, обмежившись переговорами на рівні голів МЗС чотирьох держав.

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