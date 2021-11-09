Париж та Берлін відповіли на пропозиції РФ по "нормандській зустрічі", але Лавров відмовився зустрічатись - МЗС Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Франція та Німеччина відповіли на пропозиції Росії щодо підсумкового документа “нормандської зустрічі”. Вони пропонують організувати міністерську зустріч у Нормандському форматі, від чого міністр закордонних справ Росії відмовився. Про це заявила представник міністерства у справах Європи та закордонних справ Франції на брифінгу у вівторок, пише УНН з посиланням на посольство Франції в Україні.
Цитата
“Франція та Німеччина відповіли на пропозиції Росії. Вони пропонують організувати міністерську зустріч у Нормандському форматі, від чого міністр закордонних справ Росії відмовився”, — повідомила французська представниця.
Деталі
У МЗС Франції зазначили, що бачать за мету якнайшвидше організувати міністерську зустріч у Нормандському форматі, щоб “подолати розбіжності та дати новий політичний імпульс переговорам”.
Що було раніше
Глава МЗС РФ напередодні повідомив, що дата зустрічі міністрів закордонних справ країн “нормандської четвірки” не визначена, 11 листопада жодних зустрічей не буде.
Раніше в МЗС РФ заявили, нібито Париж і Берлін не відповідають на пропозицію РФ обговорити підсумковий документ перед зустріччю в “нормандському форматі”.
На думку міністра закордонних справ України, проект підсумкового документа зустрічі міністрів “нормандського формату”, який запропонувала російська сторона, йде врозріз із підготовленими Німеччиною і Францією пропозиціями та складалася переважно зі штампів російської пропаганди.
Контекст
Україна і партнери за останні кілька місяців неодноразово закликали Росію провести зустріч у “нормандському форматі” на рівні голів МЗС. Так, за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, яка відбулася 11 жовтня, у Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ, щоб, зокрема, обговорити наявність передумов до можливої організації і нормандського саміту“.
Після цього в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту найвищого рівня.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба, відповідаючи на зпитання про можливість проведення саміту на рівні голів МЗС, раніше говорив, що Україна очікує сигнал від Москви, але поки “жодних сигналів” українське дипвідомство не отримувало.
Додамо, що раніше ЗМІ РФ повідомили, що лідери країн “нормандського формату” не змогли узгодити проведення саміту, обмежившись переговорами на рівні голів МЗС чотирьох держав.