Париж та Берлін відповіли на пропозиції РФ по "нормандській зустрічі", але Лавров відмовився зустрічатись - МЗС Франції

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Франція та Німеччина відповіли на пропозиції Росії щодо підсумкового документа “нормандської зустрічі”. Вони пропонують організувати міністерську зустріч у Нормандському форматі, від чого міністр закордонних справ Росії відмовився. Про це заявила представник міністерства у справах Європи та закордонних справ Франції на брифінгу у вівторок, пише УНН з посиланням на посольство Франції в Україні.