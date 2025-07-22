Парфюмерию и косметику мировых брендов подделывали на Полтавщине: детали

В Полтавской области производили фальсификат парфюмерии и косметики мировых брендов, масштабное производство разоблачили, трое человек получили подозрение, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, наладила производство, хранение и сбыт подделок группа лиц на территории Полтавской области в течение декабря 2022 - января 2025 года. Как сообщается, использовались названия и знаки для товаров без согласия компаний-правообладателей. По предварительным подсчетам, дельцы причинили компаниям убытки на более чем 8,5 млн грн.

Во время санкционированных обысков на складах среди прочего изъяли около 3000 флаконов фальсификата.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора трем лицам сообщено о подозрении в использовании знаков для товаров и услуг, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере по ч. 3 ст. 229 УК Украины", - сообщили в прокуратуре.

На рынок парфюмерии Украины, в том числе в сетевые магазины, не поступит указанная поддельная продукция, подчеркнули в прокуратуре.

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