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Парфуми та косметику світових брендів підробляли на Полтавщині: деталі

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

У Полтавській області викрито масштабне виробництво фальсифікованої парфумерії та косметики світових брендів, що діяло з грудня 2022 року. Троє осіб отримали підозру за завдання збитків компаніям на понад 8,5 млн грн.

Парфуми та косметику світових брендів підробляли на Полтавщині: деталі

У Полтавській області виробляли фальсифікат парфумерії та косметики світових брендів, масштабне виробництво викрили, троє людей отримали підозру, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, налагодила виробництво, зберігання і збут підробок група осіб на території Полтавської області упродовж грудня 2022 - січня 2025 року. Як повідомляється, використовувалися назви та знаки для товарів без згоди компаній-правовласників. За попередніми підрахунками, ділки спричинили компаніям збитки на понад 8,5 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків на складах серед іншого вилучили близько 3000 флаконів фальсифікату.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом особам повідомлено про підозру у використанні знаків для товарів і послуг, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі за ч. 3 ст. 229 КК України", - повідомили в прокуратурі.

На ринок парфумерії України, у тому числі у мережеві магазини, не надійде зазначена підроблена продукція, наголосили в прокуратурі.

Прикарпатець намагався провезти 205 кг парфумерних концентратів на 800 тис. гривень14.07.25, 12:33 • 3038 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Полтавська область
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Tesla
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