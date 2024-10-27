Папский саммит: женщины должны играть больше ролей в церкви, но без рукоположения

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Киев  •  УНН

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На синоде в Ватикане проголосовали за расширение роли женщин в руководстве Церкви, но без права рукоположения в священники. Из 368 делегатов почти 60 были женщинами, все 151 предложение получили поддержку.

Ватиканский саммит завершился призывом к более активному участию женщин в руководящих ролях Католической Церкви, однако без рукоположения в священники, как надеялись некоторые реформаторы. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Месячный саммит в Ватикане закончился призывом к более активному участию женщин в лидерских ролях Католической Церкви, хотя это не включало рукоположение женщин в священники, как того ожидали некоторые прогрессивные представители. 

Этот синод завершил четырехлетний процесс консультаций, направленный на учет мнений католиков всего мира. Папа Франциск предоставил право голоса на синоде не только епископам, но и некоторым мирянам, среди которых было почти 60 женщин из 368 делегатов.

Каждое из 151 предложения было поставлено на голосование. Хотя все они набрали необходимые две трети голосов, наибольшее сопротивление встретило предложение о расширении роли женщин в руководстве Церкви, где духовенство остается исключительно мужским.

Сторонники расширения участия женщин надеялись, что синод позволит женщинам служить диаконами. Хотя синод не пошел на этот шаг, в финальном документе указано, что "не существует никаких причин или препятствий для участия женщин в руководящих ролях в Церкви".

Напомним,

Папа Римский Франциск 10 октября встретился с предстоятелем Украинской греко-католической церкви Святославом  в Апостольском дворце Ватикана. Он заверил главу УГКЦ, что и дальше будет поддерживать Украину и не даст миру забыть о ней.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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