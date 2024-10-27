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Папський саміт: жінки повинні відігравати більше ролей у церкві, але без висвячення

Київ • УНН

 • 20732 перегляди

На синоді у Ватикані проголосували за розширення ролі жінок у керівництві Церкви, але без права висвячення на священників. Із 368 делегатів майже 60 були жінками, всі 151 пропозиції отримали підтримку.

Папський саміт: жінки повинні відігравати більше ролей у церкві, але без висвячення

Ватиканський саміт завершився закликом до активнішої участі жінок у керівних ролях Католицької Церкви, проте без висвячення на священників, як сподівалися деякі реформатори. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Місячний саміт у Ватикані закінчився закликом до активнішої участі жінок у лідерських ролях Католицької Церкви, хоча це не включало висвячення жінок на священників, як того очікували деякі прогресивні представники. 

Цей синод завершив чотирирічний процес консультацій, спрямований на врахування думок католиків усього світу. Папа Франциск надав право голосу на синоді не лише єпископам, а й деяким мирянам, серед яких було майже 60 жінок із 368 делегатів.

Кожну з 151 пропозиції було поставлено на голосування. Хоча всі вони набрали необхідні дві третини голосів, найбільший опір зустріла пропозиція щодо розширення ролі жінок у керівництві Церкви, де духовенство залишається виключно чоловічим.

Прихильники розширення участі жінок сподівалися, що синод дозволить жінкам служити дияконами. Хоча синод не пішов на цей крок, у фінальному документі зазначено, що "не існує жодних причин чи перешкод для участі жінок у керівних ролях у Церкві".

Нагадаємо

Папа Римський Франциск 10 жовтня зустрівся з предстоятелем Української греко-католицької церкви Святославом  в Апостольському палаці Ватикану. Він запевнив главу УГКЦ, що й далі підтримуватиме Україну та не дасть світові забути про неї.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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