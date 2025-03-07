Папа Франциск продолжает борьбу с пневмонией, чередуя вентиляцию легких и кислородную терапию

Через три недели после госпитализации в римскую больницу Джемелли Папа Франциск все еще пытается избавиться от двойной пневмонии. Понтифик продолжает терапию, назначенную врачами, прогноз остается осторожным.

Передает УНН с ссылкой Reuters, VOA и CNN.

Детали

Через три недели после госпитализации в римскую больницу "Джемелли" Папа Франциск все еще пытается избавиться от двойной пневмонии. В настоящее время состояние 88-летнего понтифика остается стабильным, в то же время Ватикан не дает никаких указаний на то, когда он может выйти из больницы.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в Ватикане, Папа Франциск продолжает терапию, назначенную врачами, и чередует неинвазивную механическую вентиляцию легких ночью и высокопотоковую кислородную терапию через нос днем.

В четверг врачи Папы Франциска сообщили, что, учитывая клиническую стабильность, они предоставят следующий бюллетень в субботу, пропустив пятницу, что считается положительным сдвигом.

Однако врачи пока продолжают предостерегать, что общий прогноз остается осторожным, как и каждый день с 22 февраля.

Лоредана Сарматі, профессор инфекционных болезней Римского университета Тор Вергата, сказала, что говорить о выздоровлении можно будет только после того, как будет отменен предостерегающий прогноз.

Пневмония такого масштаба является сложной даже для молодого человека. Здесь речь идет о человеке пожилого возраста и, прежде всего, о человеке, который уже в предыдущие месяцы имел проблемы с дыханием. На лечение пневмонии могут понадобиться недели и недели

В четверг Франциск впервые публично сообщил о своем тяжелом состоянии здоровья, записав аудиозвернение, которое транслировали верующим, присутствующим на площади Святого Петра на вечерней молитве на вервице.

В своем послании Папа поблагодарил людей за их молитвы, хотя его голос был едва слышен из-за затрудненного дыхания.

Я от всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы подносите за мое здоровье с площади, и я с вами отсюда