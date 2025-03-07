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Папа Франциск продовжує боротьбу з пневмонією, чергуючи вентиляцію легень і кисневу терапію

Київ • УНН

 • 19022 перегляди

Папа Франциск третій тиждень перебуває в римській лікарні через подвійну пневмонію. Понтифік проходить терапію з чергуванням нічної вентиляції легень та денної кисневої терапії, його стан залишається стабільним.

Папа Франциск продовжує боротьбу з пневмонією, чергуючи вентиляцію легень і кисневу терапію

Через три тижні після госпіталізації в римську лікарню Джемеллі Папа Франциск все ще намагається позбутися подвійної пневмонії. Понтифік продовжує терапію, призначену лікарями, прогноз залишається обережним.

Передає УНН із посиланням Reuters, VOA та CNN.

Деталі

Через три тижні після госпіталізації до римської лікарні "Джемеллі" Папа Франциск все ще намагається позбутися подвійної пневмонії. Наразі стан 88-річного понтифік залишається стабільним, водночас Ватикан не дає жодних вказівок на те, коли він може вийти зз лікарні.

Як повідомляє CNN із посиланням на джерело у Ватикані, Папа Франциск продовжує терапію, призначену лікарями, і чергує неінвазивну механічну вентиляцію легенів вночі і високопотокову кисневу терапію через нос вдень.

У четвер лікарі Папи Франциска повідомили, що, зважаючи на клінічну стабільність, вони нададуть наступний бюлетень у суботу, пропустивши п'ятницю, що вважається позитивним зрушенням.

Однак лікарі поки продовжують застерігати, що загальний прогноз залишається обережним, як і кожен день з 22 лютого.

Лоредана Сарматі, професор інфекційних хвороб Римського університету Тор Вергата, сказала, що говорити про одужання можна буде тільки після того, як буде скасовано застережливий прогноз.

Пневмонія такого масштабу є складною навіть для молодої людини. Тут мова йде про людину похилого віку і, перш за все, про людину, яка вже в попередні місяці мала проблеми з диханням. На лікування пневмонії можуть знадобитися тижні й тижні

 - сказала вона. 

У четвер Франциск уперше публічно повідомив про свій важкий стан здоров'я, записавши аудіозвернення, яке транслювали вірянам, присутнім на площі Святого Петра на вечірню молитву на вервиці.

У своєму посланні Папа подякував людям за їхні молитви, хоча його голос був ледь помітний через утруднене дихання.

Я від щирого серця дякую вам за молитви, які ви підносите за моє здоров'я з площі, і я з вами звідси

- звернувся понтифік рідною іспанською мовою.

Папа Франциск підтримав парафію в Газі, перебуваючи на лікуванні 06.03.25, 00:59 • 15567 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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