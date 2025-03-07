Папа Франциск продовжує боротьбу з пневмонією, чергуючи вентиляцію легень і кисневу терапію

Через три тижні після госпіталізації в римську лікарню Джемеллі Папа Франциск все ще намагається позбутися подвійної пневмонії. Понтифік продовжує терапію, призначену лікарями, прогноз залишається обережним.

Передає УНН із посиланням Reuters, VOA та CNN.

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Через три тижні після госпіталізації до римської лікарні "Джемеллі" Папа Франциск все ще намагається позбутися подвійної пневмонії. Наразі стан 88-річного понтифік залишається стабільним, водночас Ватикан не дає жодних вказівок на те, коли він може вийти зз лікарні.

Як повідомляє CNN із посиланням на джерело у Ватикані, Папа Франциск продовжує терапію, призначену лікарями, і чергує неінвазивну механічну вентиляцію легенів вночі і високопотокову кисневу терапію через нос вдень.

У четвер лікарі Папи Франциска повідомили, що, зважаючи на клінічну стабільність, вони нададуть наступний бюлетень у суботу, пропустивши п'ятницю, що вважається позитивним зрушенням.

Однак лікарі поки продовжують застерігати, що загальний прогноз залишається обережним, як і кожен день з 22 лютого.

Лоредана Сарматі, професор інфекційних хвороб Римського університету Тор Вергата, сказала, що говорити про одужання можна буде тільки після того, як буде скасовано застережливий прогноз.

Пневмонія такого масштабу є складною навіть для молодої людини. Тут мова йде про людину похилого віку і, перш за все, про людину, яка вже в попередні місяці мала проблеми з диханням. На лікування пневмонії можуть знадобитися тижні й тижні - сказала вона.

У четвер Франциск уперше публічно повідомив про свій важкий стан здоров'я, записавши аудіозвернення, яке транслювали вірянам, присутнім на площі Святого Петра на вечірню молитву на вервиці.

У своєму посланні Папа подякував людям за їхні молитви, хоча його голос був ледь помітний через утруднене дихання.

Я від щирого серця дякую вам за молитви, які ви підносите за моє здоров'я з площі, і я з вами звідси - звернувся понтифік рідною іспанською мовою.

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