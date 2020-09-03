Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к 26 млн

По данным организации, количество инфицированных сейчас в мире составляет 25 938 122, умерло 861 679 человек выздоровели 17 213 275. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США — 6 113 359, умерло 185 707 человек выздоровели — 2 231 757 На втором месте Бразилия — 3 997 865 зарегистрированных случаев COVID-19, умерло — 123 780, по темпам выздоровления страна опережает США и Индию — 3 387 309.

На третьем месте по количеству инфицированных Индия — 3 769 523 случаев коронавирусной инфекции, умерло 66 333 человека, выздоровели — 2 901 908 человек.

Напомним, по состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировано более 125 тыс. случаев COVID-19, прирост новых случаев за сутки — новый антирекорд почти 2,5 тыс. Всего в Украине выздоровели 58817 человек (+1015 сутки), умерло из-за последствий болезни — 2656 человек (+51 за сутки).



За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезни зарегистрировано в Киеве и в Харьковской области.



Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией .