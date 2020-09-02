У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Києві та у Харківській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання COVID-19 - ред.) зафіксована: у Києві — 332, у Харківській області – 302, у Львівській області – 204, в Одеськй області – 203, у Тернопільській області – 201, в Івано-Франківській області – 174 та у Рівненській області – 127", — зазначив Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 125798 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 2495, одужало — 58817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька обл — 4109 (+65);
▪️ Волинська обл — 5589 (+66);
▪️ Дніпропетровська обл — 2454 (+56);
▪️ Донецька обл — 1505 (+57);
▪️ Житомирська обл — 3442 (+60);
▪️ Закарпатська обл — 7697 (+97);
▪️ Запорізька обл — 1657 (+30);
▪️ Івано-Франківська обл — 9522 (+174);
▪️ Кіровоградська обл — 826 (+10);
▪️ м. Київ — 13878 (+332);
▪️ Київська обл — 5842 (+87);
▪️ Львівська обл — 14907 (+204);
▪️ Луганська обл — 346 (+26);
▪️ Миколаївська обл — 1320 (+36);
▪️ Одеська обл — 7697 (+203);
▪️ Полтавська обл — 832 (+24);
▪️ Рівненська обл — 9396 (+127);
▪️ Сумська обл — 1571 (+39);
▪️ Тернопільська обл — 6395 (+201);
▪️ Харківська обл — 9640 (+302);
▪️ Херсонська обл — 424 (+24);
▪️ Хмельницька обл — 2630 (+111);
▪️ Чернівецька обл — 10487 (+67);
▪️ Черкаська обл — 1642 (+48);
▪️ Чернігівська обл — 1990 (+49).
Нагадаємо, в Україні вже понад 125 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 2 495.