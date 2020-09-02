У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"За останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання COVID-19 - ред.) зафіксована: у Києві — 332, у Харківській області – 302, у Львівській області – 204, в Одеськй області – 203, у Тернопільській області – 201, в Івано-Франківській області – 174 та у Рівненській області – 127", — зазначив Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 125798 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 2495, одужало — 58817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька обл — 4109 (+65);

▪️ Волинська обл — 5589 (+66);

▪️ Дніпропетровська обл — 2454 (+56);

▪️ Донецька обл — 1505 (+57);

▪️ Житомирська обл — 3442 (+60);

▪️ Закарпатська обл — 7697 (+97);

▪️ Запорізька обл — 1657 (+30);

▪️ Івано-Франківська обл — 9522 (+174);

▪️ Кіровоградська обл — 826 (+10);

▪️ м. Київ — 13878 (+332);

▪️ Київська обл — 5842 (+87);

▪️ Львівська обл — 14907 (+204);

▪️ Луганська обл — 346 (+26);

▪️ Миколаївська обл — 1320 (+36);

▪️ Одеська обл — 7697 (+203);

▪️ Полтавська обл — 832 (+24);

▪️ Рівненська обл — 9396 (+127);

▪️ Сумська обл — 1571 (+39);

▪️ Тернопільська обл — 6395 (+201);

▪️ Харківська обл — 9640 (+302);

▪️ Херсонська обл — 424 (+24);

▪️ Хмельницька обл — 2630 (+111);

▪️ Чернівецька обл — 10487 (+67);

▪️ Черкаська обл — 1642 (+48);

▪️ Чернігівська обл — 1990 (+49).

Нагадаємо, в Україні вже понад 125 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 2 495.