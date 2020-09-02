В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 9712 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 69017 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 104953 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 177313 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 181459 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 388938 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 225475 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 499770 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349153 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230189 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.7м/с
77%
Популярные новости

США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных сборов - Бессент

5 апреля, 11:31 • 16266 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 18563 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 36455 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

14:36 • 19372 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 44822 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 141289 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 129278 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 218010 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 388945 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 499775 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 9724 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 36532 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37761 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45371 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75163 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

Киев • УНН

 • 111817 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Киеве и в Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

"За последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусного заболевания COVID-19 - ред.) зафиксировано: в Киеве - 332, в Харьковской области - 302, во Львовской области - 204, в Одесской области - 203, в Тернопольской области - 201, в Ивано Франковский области - 174 и в Ровенской области - 127", - отметил Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 125798 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 2495, выздоровели - 58817 человек (+1015 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2656 человек (+51 за сутки).

В общем случаи выявлено:

▪️ Винницкая обл - 4109 (+65); 
▪️ Волынская обл - 5589 (+66);
▪️ Днепропетровская обл - 2454 (+56);
▪️ Донецкая обл - 1505 (+57);
▪️ Житомирская обл - 3442 (60);
▪️ Закарпатская обл - 7697 (+97);
▪️ Запорожская обл - 1657 (+30);
▪️ Ивано-Франковская обл - 9522 (+174);
▪️ Кировоградская обл - 826 (10);
▪️ г. Киев - 13878 (+332);
▪️ Киевская обл - 5842 (+87);
▪️ Львовская обл - 14907 (+204);
▪️ Луганская обл - 346 (+26);
▪️ Николаевская обл - 1320 (+36);
▪️ Одесская обл - 7697 (+203);
▪️ Полтавская обл - 832 (24); 
▪️ Ровенская обл - 9396 (+127);
▪️ Сумская обл - 1571 (+39);
▪️ Тернопольская обл - 6395 (+201);
▪️ Харьковская обл - 9640 (+302);
▪️ Херсонская обл - 424 (24);
▪️ Хмельницкая обл - 2630 (+111);
▪️ Черновицкая обл - 10487 (+67);
▪️ Черкасская обл - 1642 (+48);
▪️ Черниговская обл - 1990 (+49).

Напомним, в Украине уже более 125 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 2495.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,852.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,782.16