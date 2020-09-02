В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Киеве и в Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусного заболевания COVID-19 - ред.) зафиксировано: в Киеве - 332, в Харьковской области - 302, во Львовской области - 204, в Одесской области - 203, в Тернопольской области - 201, в Ивано Франковский области - 174 и в Ровенской области - 127", - отметил Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 125798 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 2495, выздоровели - 58817 человек (+1015 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2656 человек (+51 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая обл - 4109 (+65);
▪️ Волынская обл - 5589 (+66);
▪️ Днепропетровская обл - 2454 (+56);
▪️ Донецкая обл - 1505 (+57);
▪️ Житомирская обл - 3442 (60);
▪️ Закарпатская обл - 7697 (+97);
▪️ Запорожская обл - 1657 (+30);
▪️ Ивано-Франковская обл - 9522 (+174);
▪️ Кировоградская обл - 826 (10);
▪️ г. Киев - 13878 (+332);
▪️ Киевская обл - 5842 (+87);
▪️ Львовская обл - 14907 (+204);
▪️ Луганская обл - 346 (+26);
▪️ Николаевская обл - 1320 (+36);
▪️ Одесская обл - 7697 (+203);
▪️ Полтавская обл - 832 (24);
▪️ Ровенская обл - 9396 (+127);
▪️ Сумская обл - 1571 (+39);
▪️ Тернопольская обл - 6395 (+201);
▪️ Харьковская обл - 9640 (+302);
▪️ Херсонская обл - 424 (24);
▪️ Хмельницкая обл - 2630 (+111);
▪️ Черновицкая обл - 10487 (+67);
▪️ Черкасская обл - 1642 (+48);
▪️ Черниговская обл - 1990 (+49).
Напомним, в Украине уже более 125 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 2495.