В Україні понад 125 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 2 495

Так, зі 125 798 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 495 інфікованих, що є новим антирекордом.

Оновлених даних щодо померлих немає, станом на 1 вересня внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 605 людей.

Оновлених даних щодо одужалих немає, станом на 1 вересня одужали від хвороби вже 57 802 людей.

Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.