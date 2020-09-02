В Україні понад 125 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 2 495
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Україні на 8:50 2 вересня зафіксовано вже понад 125 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у майже 2,5 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, зі 125 798 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 495 інфікованих, що є новим антирекордом.
Оновлених даних щодо померлих немає, станом на 1 вересня внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 605 людей.
Оновлених даних щодо одужалих немає, станом на 1 вересня одужали від хвороби вже 57 802 людей.
Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.