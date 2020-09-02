В Украине более 125 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 2 495
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Украине на 8:50 2 сентября зафиксировано уже более 125 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в почти 2,5 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 125 798 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 495 инфицированных, что является новым антирекордом.
Обновленных данных по умершим нет, на 1 сентября в результате болезни в целом в стране умерли 2 605 человек.
Обновленных данных по выздоровевшим нет, по состоянию на 1 сентября выздоровели от болезни уже 57 802 человек.
Напомним, врач Голубовская рассказала о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.