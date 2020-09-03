Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 26 млн

За даними організації, кількість інфікованих зараз у світі становить 25 938 122, померло 861 679 людей, одужали 17 213 275. Найбільше випадків зараження зафіксовано у США – 6 113 359, померло 185 707 людей, одужали – 2 231 757 На другому місці Бразилія – 3 997 865 зареєстрованих випадків COVID-19, померло – 123 780, за темпами одужання країна випереджає США та Індію – 3 387 309. На третьому місці за кількістю інфікованих Індія – 3 769 523 випадків коронавірусної інфекції, померло 66 333 людини, одужали – 2 901 908 осіб.

Нагадаємо, станом на 2 вересня в Україні зафіксовано понад 125 тис. випадків COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у майже 2,5 тис. Всього в Україні одужало 58 817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).



За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу зареєстрована у Києві та у Харківській області.



Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. З 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.