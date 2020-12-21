Пандемия: из-за коронавируса Дания на год запретила разведение норок

"Законодательная инициатива создает правовую основу для умерщвления всех особей норки на датских норковых фермах и вводит временный запрет на реинтродукцию и содержание новых особей норки до 31 декабря 2021 года", - говорится в тексте документа.

Кроме того, документ содержит положения о компенсации за убитых особей норки и производственные потери для всех заводчиков норок за убытки, которые они понесли в результате введения временного запрета.

"Цель предложения - предотвратить распространение COVID-19 среди норок из-за значительного риска для здоровья населения", - говорится в документе.

Так, парламент Дании принял такое предложение 55 голосами "за". Против проголосовали 43 парламентария. В парламенте Дании 179 депутатов.

Закон не распространяется на зоопарки, цирки или на частных лиц, содержащих максимум пять норок. Нарушение закона может повлечь за собой штраф или заключение на срок до шести месяцев.

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. До этого в стране насчитывалось от 15 до 17 млн особей норок, которые жили на 1139 фермах.

Напомним, в начале ноября власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах - что составляет около 17 млн особей - после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

После этого правительство Дании признало, что не имело законных оснований требовать массового уничтожения норок.

Также напомним, что в конце ноября в СМИ сообщали, что убитые датские норки начали "восставать" из-под земли. Так, накануне в Дании решили эксгумировать и сжечь останки миллионов норок.