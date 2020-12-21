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Пандемія: через коронавірус Данія на рік заборонила розведення норок

Київ • УНН

 • 21192 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Данія в понеділок схвалила тимчасову заборону - до 2022 року - на розведення норок, після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей. Таке рішення 21 грудня ухвалив датський парламент, передає УНН.

Пандемія: через коронавірус Данія на рік заборонила розведення норок

"Законодавча ініціатива створює правову основу для умертвіння усіх особин норки на датських норкових фермах і вводить тимчасову заборону на реінтродукцію і утримання нових особин норки до 31 грудня 2021 року", - йдеться в тексті документа.

Окрім того, документ містить положення про компенсації за вбитих особин норки і виробничі втрати для всіх заводчиків норок за збитки, яких вони зазнали в результаті введення тимчасової заборони.

"Мета пропозиції - запобігти поширенню COVID-19 серед норок через значний ризик для здоров'я населення", - зазначено в документі.

Так, парламент Данії ухвалив таку пропозицію 55 голосами "за". Проти проголосували 43 парламентарі. У парламенті Данії 179 депутатів.

Закон не поширюється на зоопарки, цирки або на приватних осіб, які утримують максимум п'ять норок. Порушення закону може потягти за собою штраф або ув'язнення на термін до шести місяців.

Данія вважається найбільшим в світі виробником хутра норки. Влада Данії почали знищувати норок в жовтні. До цього у країні налічувалося від 15 до 17 мільйонів особин норок, які жили на 1139 фермах.

Нагадаємо, на початку листопада влада Данії вирішила знищити всіх норок на фермах - що становить близько 17 млн ​​особин - після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.

Після цього уряд Данії визнав, що не мав законних підстав вимагати масового знищення норок.

Також нагадаємо, що наприкінці листопада у ЗМІ повідомляли, що вбиті данські норки почали “повставати” з-під землі. Так, напередодні у Данії вирішили ексгумувати і спалити останки мільйонів норок.

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