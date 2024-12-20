Палестинские американцы подали иск против правительства США из-за неудачной эвакуации из Газы
Киев • УНН
Девять американцев палестинского происхождения подали иск против правительства США из-за ненадлежащей эвакуации из Газы. Истцы обвиняют Госдепартамент в дискриминации и бездействии по спасению их и их родственников.
Палестинские американцы подали иск к правительству США из-за неудачных усилий эвакуации из Газы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Девять американцев палестинского происхождения подали в суд на правительство США, обвинив его в бездействии по их эвакуации или спасению их родственников из зоны боевых действий в Газе. Конфликт в регионе вызвал многочисленные жертвы и гуманитарную катастрофу.
Истцы заявляют, что Государственный департамент дискриминировал американцев палестинского происхождения, не обеспечив их такой же быстрой эвакуацией, как это обычно делается для других граждан в подобных ситуациях. Они обвиняют правительство в недостаточных усилиях по их спасению, несмотря на тревожную ситуацию в Газе, где от боевых действий погибли десятки тысяч людей.
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