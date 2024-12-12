54 журналиста погибли в 2024 году: Газа является самой опасной страной для СМИ
Киев • УНН
По данным «Репортеров без границ», 54 журналиста погибли при исполнении обязанностей в 2024 году, треть из них - в Газе. 550 работников СМИ находятся в тюрьмах по всему миру, больше всего - в Китае и Мьянме.
Десятки журналистов в 2024 году убивали, сажали в тюрьму или похищали из-за их профессиональной деятельности. Количество заключенных представителей СМИ выросло, среди прочего, в России.
Передает УНН со ссылкой на Reporters sans frontières.
Детали
По данным организации «Репортёры без границ» (RSF), в 2024 году 54 журналиста были убиты при выполнении своей работы. Треть из них - в Газе, в зоне боевых действий ЦАХАЛ и представителей формирования «Хамас».
«Палестина является самой опасной страной для журналистов, где за последние пять лет погибло больше журналистов, чем в любой другой стране», - отмечает RSF в своем ежегодном отчете, в котором собраны данные за период до 1 декабря.
Израиль отрицает умышленное убийство представителей СМИ, но признает, что некоторые из них могли погибнуть в результате авиаударов.
Кроме убитых журналистов, RSF регистрирует и тех, кто находится в заключении. 1 декабря на планете оказались в ловушке 550 представителей прессы (по сравнению с 513 в прошлом году).
Количество заключенных выросло в России, а также речь идет о Китае (124, в том числе 11 в Гонконге), Мьянме (61) и Израиле (41).
Девяносто пять журналистов пропали без вести, включая четыре новых случая в 2024 году.
Напомним,
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