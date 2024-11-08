Тело журналистки Рощиной сегодня не вернули в Украину - СМИ

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в плену на территории россии, не вернули в Украину во время репатриации 8 ноября. Об этом Суспільному сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Координационный штаб отмечал, что 8 ноября вернули тела 563 украинских военных. О гражданских в новости речь не шла.

Украина вернула тела 563 погибших защитников

В частности, удалось репатриировать 320 тел защитников, погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов с Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории рф.

Ранее председатель Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины Ярослав Юрчишин заявлял, что россияне затягивают передачу Украине тела журналистки Виктории Рощиной.