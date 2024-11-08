Тело журналистки Рощиной сегодня не вернули в Украину - СМИ

ukenru
Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
12:41 • 55539 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
10:29 • 100278 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
08:56 • 105806 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
07:00 • 132240 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
06:30 • 111420 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 117914 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 117965 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 148521 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 131791 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
6 ноября 2024, 14:59 • 172181 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пентагон раскрыл, пришлет ли Украине до $6 млрд помощи до конца срока Байдена

Пентагон раскрыл, пришлет ли Украине до $6 млрд помощи до конца срока Байдена

06:49 • 30524 просмотра
Курс валют на 8 ноября: гривна укрепилась на 10 копеек

Курс валют на 8 ноября: гривна укрепилась на 10 копеек

07:39 • 23280 просмотра
Зеленский об очередных атаках рф: ПВО, дальнобойность, вооружение, санкции - вот ответ

Зеленский об очередных атаках рф: ПВО, дальнобойность, вооружение, санкции - вот ответ

07:58 • 34404 просмотра
путин пытается повлиять на внешнюю политику Трампа и перезагрузить отношения с США на своих условиях - ISW

путин пытается повлиять на внешнюю политику Трампа и перезагрузить отношения с США на своих условиях - ISW

07:59 • 43468 просмотра
МИД Украины отреагировал на публикацию о «мирном плане» от команды Трампа

МИД Украины отреагировал на публикацию о «мирном плане» от команды Трампа

08:49 • 33196 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

07:00 • 132240 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 122424 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 148521 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 152125 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 149340 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

17:19 • 92496 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

7 ноября 2024, 15:17 • 98850 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 107799 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

6 ноября 2024, 10:02 • 114759 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 141757 просмотра
Актуальное
Тело журналистки Рощиной сегодня не вернули в Украину - СМИ

Тело журналистки Рощиной сегодня не вернули в Украину - СМИ

Киев  •  УНН

15:21 • 6409 просмотра

Read in English

Во время репатриации 563 тел украинских военных 8 ноября тело журналистки Виктории Рощиной не было возвращено из рф. россия продолжает затягивать процесс передачи тела погибшей в плену журналистки.

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в плену на территории россии, не вернули в Украину во время репатриации 8 ноября. Об этом Суспільному сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Координационный штаб отмечал, что 8 ноября вернули тела 563 украинских военных. О гражданских в новости речь не шла.

Украина вернула тела 563 погибших защитников8 ноября 2024, 12:39 • 13945 просмотров

В частности, удалось репатриировать 320 тел защитников, погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов с Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории рф.

Ранее председатель Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины Ярослав Юрчишин заявлял, что россияне затягивают передачу Украине тела журналистки Виктории Рощиной.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина