Палата представителей США приняла резолюцию по похищению украинских детей рф

Палата представителей Соединенных Штатов поддержала резолюцию о похищении украинских детей россией. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Резолюция определяет положение о том, что правительство рф под руководством диктатора владимира путина является ответственным за незаконное похищение детей из Украины. Соответствующие действия официально строго осуждаются, - говорится в сообщении.

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Также провозглашается то, что содействие незаконному усыновлению противоречит обязательствам россии по "Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него". Страна-террорист пытается уничтожить поколение украинских детей и подорвать возможность Украины вырастить следующее поколение граждан, а также возможность отстроить страну после неспровоцированной войны, целью которой является уничтожение языка, культуры, истории и идентичности.

Констатируется, что вторжение россии в Украину увеличило риски того, что дети могут пострадать от торговли и эксплуатации людей, детского труда, преступлений на почве пола, голода, физической и моральной травм, лишения образования и убежища, смерти, - добавил Ермак.

Напомним

Комитет ООН по правам ребенка призвал россию прекратить принудительный вывоз украинских детей и вернуть их в свои семьи. российские власти должны предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и их местонахождение, чтобы их можно было идентифицировать и вернуть.

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