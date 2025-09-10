За сотни километров от украинской границы: евродепутат показал фото российского дрона, упавшего в Польше
Киев • УНН
Евродепутат Яцек Протас заявил, что падение беспилотника вблизи Эльблонга является частью гибридной стратегии кремля. Он призвал рассматривать это как преднамеренную провокацию, направленную на дестабилизацию ситуации в Польше.
Инцидент с падением беспилотника в городе Олесно, вблизи Эльблонга, не является случайностью, а частью гибридной стратегии кремля. Об этом заявил член Европарламента и бывший маршал Варминско-Мазурского воеводства Яцек Протас и обнародовал фото российского беспилотника на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Дрон, который сегодня упал, не был случайностью. Это еще одна глава гибридной войны путина против Польши и всего НАТО!
Протас призвал рассматривать подобные атаки как преднамеренные провокации кремля, направленные на дестабилизацию ситуации в Польше и усиление давления на страны-члены НАТО.
Справка
Эльблонг, расположенный на севере Польши недалеко от Гданьска, является крупным промышленным центром с предприятиями тяжелого машиностроения и пищевой отрасли. Город находится более чем в 400 километрах от украинской границы, что делает инцидент с дронами еще более тревожным в контексте безопасности.
Напомним
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".
Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).
Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.