12:25 • 3270 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 10286 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
10:41 • 29399 просмотра
08:44 • 46995 просмотра
08:33 • 41340 просмотра
07:09 • 27714 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 32744 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 22722 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 48786 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 100579 просмотра
10:41 • 29395 просмотра
08:33 • 41335 просмотра
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Дональд Трамп
Александр Бильчук
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Великобритания
За сотни километров от украинской границы: евродепутат показал фото российского дрона, упавшего в Польше

Киев • УНН

 • 1406 просмотра

Евродепутат Яцек Протас заявил, что падение беспилотника вблизи Эльблонга является частью гибридной стратегии кремля. Он призвал рассматривать это как преднамеренную провокацию, направленную на дестабилизацию ситуации в Польше.

За сотни километров от украинской границы: евродепутат показал фото российского дрона, упавшего в Польше

Инцидент с падением беспилотника в городе Олесно, вблизи Эльблонга, не является случайностью, а частью гибридной стратегии кремля. Об этом заявил член Европарламента и бывший маршал Варминско-Мазурского воеводства Яцек Протас и обнародовал фото российского беспилотника на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Дрон, который сегодня упал, не был случайностью. Это еще одна глава гибридной войны путина против Польши и всего НАТО!

– подчеркнул политик.

Протас призвал рассматривать подобные атаки как преднамеренные провокации кремля, направленные на дестабилизацию ситуации в Польше и усиление давления на страны-члены НАТО.

Справка

Эльблонг, расположенный на севере Польши недалеко от Гданьска, является крупным промышленным центром с предприятиями тяжелого машиностроения и пищевой отрасли. Город находится более чем в 400 километрах от украинской границы, что делает инцидент с дронами еще более тревожным в контексте безопасности.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".   

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Степан Гафтко

Новости Мира
Государственная граница Украины
Гданьск
НАТО
Люблин
Украина
Польша