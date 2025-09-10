$41.120.13
Ексклюзив
12:25 • 2756 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 9228 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 27690 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 44924 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 39730 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 27092 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 32252 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 22521 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 48599 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 99730 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
За сотні кілометрів від українського кордону: євродепутат показав фото російського дрона, який впав у Польщі

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Євродепутат Яцек Протас заявив, що падіння безпілотника поблизу Ельблонга є частиною гібридної стратегії кремля. Він закликав розглядати це як навмисну провокацію, спрямовану на дестабілізацію ситуації у Польщі.

За сотні кілометрів від українського кордону: євродепутат показав фото російського дрона, який впав у Польщі

Інцидент із падінням безпілотника у місті Олесно, поблизу Ельблонга, не є випадковістю, а частиною гібридної стратегії кремля. Про це заявив член Європарламенту та колишній маршал Вармінсько-Мазурського воєводства Яцек Протас та оприлюднив фото російського безпілотника на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Дрон, який сьогодні впав, не був випадковістю. Це ще один розділ гібридної війни путіна проти Польщі та всього НАТО!

– наголосив політик.

Протас закликав розглядати подібні атаки як навмисні провокації кремля, спрямовані на дестабілізацію ситуації у Польщі та посилення тиску на країни-члени НАТО.

Довідково

Ельблонг, розташований на півночі Польщі неподалік від Гданська, є великим промисловим центром із підприємствами важкого машинобудування та харчової галузі. Місто знаходиться більш ніж за 400 кілометрів від українського кордону, що робить інцидент із дронами ще більш тривожним у безпековому контексті.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

Степан Гафтко

Новини Світу
Державний кордон України
Гданськ
НАТО
Люблін
Україна
Польща