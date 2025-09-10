За сотні кілометрів від українського кордону: євродепутат показав фото російського дрона, який впав у Польщі
Київ • УНН
Євродепутат Яцек Протас заявив, що падіння безпілотника поблизу Ельблонга є частиною гібридної стратегії кремля. Він закликав розглядати це як навмисну провокацію, спрямовану на дестабілізацію ситуації у Польщі.
Інцидент із падінням безпілотника у місті Олесно, поблизу Ельблонга, не є випадковістю, а частиною гібридної стратегії кремля. Про це заявив член Європарламенту та колишній маршал Вармінсько-Мазурського воєводства Яцек Протас та оприлюднив фото російського безпілотника на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.
Дрон, який сьогодні впав, не був випадковістю. Це ще один розділ гібридної війни путіна проти Польщі та всього НАТО!
Протас закликав розглядати подібні атаки як навмисні провокації кремля, спрямовані на дестабілізацію ситуації у Польщі та посилення тиску на країни-члени НАТО.
Довідково
Ельблонг, розташований на півночі Польщі неподалік від Гданська, є великим промисловим центром із підприємствами важкого машинобудування та харчової галузі. Місто знаходиться більш ніж за 400 кілометрів від українського кордону, що робить інцидент із дронами ще більш тривожним у безпековому контексті.
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".
Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).
Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.