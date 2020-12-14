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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68751 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Гололедица продержится до середины недели - синоптики

Гололедица продержится до середины недели - синоптики

Киев  •  УНН

 • 19539 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Температура воздуха, которая будет колебаться в пределах нуля градусов, и гололедица продержатся на большей части территории Украины до середины этой недели, впрочем, осадки стихнут ближе к четвергу, 17 декабря. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"Завтра в восточных, северо-восточных и местами в центральных областях дождь с мокрым снегом, гололед, 16 декабря на востоке страны снег; на остальной территории, 17 декабря в Украине без существенных осадков", - указали синоптики.

Согласно их прогнозу, в большинстве областей, кроме юга, на дорогах 15-17 декабря местами гололедица, ближайшей ночью в западных областях туман.

Температура ночью в ближайшие трое суток от 4° мороза до 2° тепла, днем около 0°, на крайнем юге и западе страны 1-6° тепла.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу на позапрошлых выходных уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

Украинские Национальные Новости

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