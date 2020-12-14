Ожеледиця протримається до середини тижня - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Температура повітря, яка коливатиметься у межах нуля градусів, та ожеледиця протримаються на більшості території України до середини цього тижня, утім, опади стихнуть ближче до четверга, 17 грудня. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у східних, північно-східних та місцями в центральних областях дощ з мокрим снігом, ожеледь, 16 грудня на сході країни сніг; на решті території, 17 грудня в Україні без істотних опадів", - вказали синоптики.
Згідно з їхнім прогнозом, у більшості областей, крім півдня, на дорогах 15-17 грудня місцями ожеледиця, найближчої ночі у західних областях туман.
Температура вночі у найближчі три доби від 4° морозу до 2° тепла, вдень близько 0°, на крайньому півдні та заході країни 1-6° тепла.
Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.
Нагадаємо, першому снігу на позаминулих вихідних вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.