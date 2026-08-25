Отсрочка после отчисления: в Раде хотят изменить правила для студентов без диплома

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен решить одну из проблем со студенческими отсрочками от мобилизации. Речь идет о случаях, когда человека отчислили из университета до завершения обучения, диплом он не получил, а впоследствии решил продолжить получать тот же образовательный уровень. Если законопроект примут, незавершенное обучение без диплома не должно считаться повторным получением образования. А значит, сам факт предыдущего отчисления не должен автоматически лишать студента права на отсрочку, передает УНН.

Речь идет о законопроекте №15553, который зарегистрировали в Верховной Раде 24 августа 2026 года. Его автор — народный депутат Александр Юрченко. Документ предлагает внести изменения в статью 10 Закона Украины "Об образовании" и уточнить правила относительно последовательности получения образования в случаях, когда человек продолжает незавершенное обучение по программе бакалавриата в другом университете.

По состоянию на 25 августа законопроект уже передали народным депутатам для ознакомления. Главным при его рассмотрении определили парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.

Что именно хочет изменить инициатор законопроекта

Непосредственно Закон , "О мобилизационной подготовке и мобилизации" законопроект №15553 не меняет. Вместо этого автор предлагает уточнить положения Закона "Об образовании", касающиеся последовательности получения образовательных уровней.

И это важный нюанс, поскольку именно соблюдение такой последовательности — один из критериев для получения студенческой отсрочки. Юрченко предлагает закрепить в законе следующее положение: определенный уровень образования человек получает только после того, как успешно завершил соответствующую образовательную программу и получил документ об образовании. Проще говоря, если студент несколько лет учился на бакалавриате, но его отчислили и диплом бакалавра он так и не получил, это еще не означает, что он его получил.

Именно эту разницу законопроект и предлагает четче прописать в законе.

Что будет, если студент снова поступит в вуз

Отдельно документ прописывает ситуации, когда после отчисления человек решает продолжить обучение в другом учреждении высшего образования. Если студент не завершил предыдущую программу и не получил диплом, продолжение обучения на том же образовательном уровне при определенных условиях не должно считаться его повторным получением.

В законопроекте говорится, в частности, о продолжении обучения по программе бакалавриата по той же специальности, по которой человек учился до отчисления. В таком случае последовательность получения образования также не должна считаться нарушенной.

Фактически документ предлагает разделить две совершенно разные ситуации. Первая — человек уже получил диплом бакалавра, а затем решил еще раз получить степень бакалавра. Вторая — человек начал учиться на бакалавриате, но обучение не завершил, диплома не получил и впоследствии вернулся к получению этого образования.

Именно со второй ситуацией в последние годы и возникали проблемы при оформлении студенческих отсрочек.

При чем здесь отсрочка от мобилизации

Действующее законодательство дает право на отсрочку, в частности, студентам профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, более высокий, чем ранее полученный. При этом закон связывает право на отсрочку с последовательностью получения уровней образования, определенной Законом "Об образовании".

Поэтому вопрос о том, считается ли новое поступление на бакалавриат после предыдущего отчисления повторным получением образования, для военнообязанных студентов имеет вполне конкретные последствия.

Данные об обучении и последовательности получения образования содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования — ЕГЭБО. И именно здесь на практике возникали проблемы. Например, человек несколько лет учился на бакалавриате, затем был отчислен без диплома, а впоследствии снова поступил или продолжил обучение. В документах, сформированных на основании данных ЕГЭБО, могла появиться информация о якобы нарушенной последовательности получения образования. Из-за этого у студента могли возникнуть проблемы с подтверждением права на отсрочку.

Как это может работать на практике

Представим типичную ситуацию. После школы человек поступил в университет на бакалавриат. Проучился до третьего курса, но по определённым причинам был отчислен. Диплом бакалавра он не получил. Через некоторое время этот человек поступает в другой университет и продолжает обучение по программе бакалавриата по той же специальности.

Согласно логике законопроекта, у него всё ещё нет полученного уровня бакалавра, поскольку предыдущую образовательную программу он не завершил и диплома не получил. Поэтому такое обучение не должно автоматически считаться повторным получением бакалаврского образования, а последовательность получения образования — нарушенной.

Однако здесь есть важное "но". Принятие законопроекта не будет означать, что любой студент после повторного поступления автоматически получит отсрочку. Для этого он, как и раньше, должен соответствовать другим требованиям закона (относительно формы обучения, ранее полученного образования и других предусмотренных законодательством критериев).

То есть законопроект №15553 должен устранить лишь одну конкретную проблему — ситуацию, когда незавершённое обучение без диплома трактуют как уже полученный образовательный уровень.

Что по этому поводу уже сказал Верховный Суд

Похожие споры уже доходили до Верховного Суда. Одно из важных решений было принято 29 октября 2025 года по делу №200/5372/24.

Она касалась студента, который ранее учился на бакалавриате, однако был отчислен из учебного заведения и диплома не получил. Позже он продолжил обучение по программе бакалавриата, однако в ЕДЕБО появилась информация о нарушении последовательности получения образования.

Верховный Суд в этом деле встал на сторону студента. Председательствующий судья, рассматривавший дело, отметил, что само по себе обучение на определённом образовательном уровне ещё не означает его получения. Уровень бакалавра считается завершённым после успешного выполнения образовательной программы и получения соответствующего диплома. Если диплома нет, оснований считать человека уже получившим бакалаврское образование нет.

В этом деле продолжение незавершённого обучения с того же курса и по той же специальности Верховный Суд не признал повторным получением высшего образования.

Ещё одну важную позицию Верховный Суд сформулировал 26 ноября 2025 года по делу №160/29658/24.

Тогда суд вновь подчеркнул: если человек не получил документ о соответствующем уровне высшего или профессионального предвысшего образования, его предыдущее незавершённое обучение само по себе не означает, что этот уровень уже был получен.

Почему законопроект может оказаться уже судебной практики

И здесь есть нюанс, который может стать одним из главных при дальнейшем рассмотрении законопроекта. В законопроекте №15553 автор предложил механизм, привязанный к продолжению обучения по той же специальности. В то же время позиция, которую уже сформировал Верховный Суд, может трактоваться шире: ключевым является прежде всего то, получил ли человек документ о соответствующем образовательном уровне, а не только то, совпадает ли новая специальность с предыдущей.

Поэтому у законопроекта есть две стороны.

С одной стороны, он может наконец прямо закрепить в законе принцип, который студентам до этого приходилось доказывать в судах. С другой — окончательная формулировка норм будет критически важной. Если её сделают слишком узкой, в определённых случаях закон может установить более жёсткие правила, чем те, которые уже следуют из практики Верховного Суда.

Почему проблема с отсрочками для студентов вообще возникла

Причина кроется в том, как построено действующее законодательство.

Закон о мобилизации связывает отсрочку для студентов с последовательностью получения образования. Закон "Об образовании", в свою очередь, определяет образовательные уровни и их последовательность. А вот с ответом на простой, на первый взгляд, вопрос — можно ли считать образовательный уровень полученным, если человек учился, но диплома не получил, — на практике возникла правовая неопределённость. Из-за этого в отдельных случаях само обучение фактически приравнивали к получению образования.

Последствия этой путаницы затронули и ЕГЭБО, данные которого используют при оформлении студенческих отсрочек. В результате некоторым студентам приходилось обращаться в суд, чтобы доказать, что они не нарушали последовательность получения образования.

Законопроект №15553 предлагает значительно более простое правило: образовательный уровень считается полученным тогда, когда человек завершил соответствующую программу и получил документ об образовании.

Когда новые правила могут начать действовать

Пока для студентов ничего не изменилось. По состоянию на 25 августа 2026 года законопроект №15553 лишь зарегистрировали в парламенте, где он находится на начальном этапе рассмотрения.

Сначала документ должен рассмотреть профильный парламентский комитет. После этого его могут вынести на рассмотрение Верховной рады. Чтобы предложенные изменения действительно начали действовать, законопроект должен пройти необходимую парламентскую процедуру, получить достаточное количество голосов депутатов и личную подпись главы государства Владимира Зеленского.

До того времени действующие правила остаются без изменений, а вопросы последовательности получения образования и права на студенческую отсрочку будут решаться на основании действующего законодательства, данных ЕГЭБО и уже сформированной судебной практики.

Напомним

С 1 сентября 2026 года студенческие отсрочки будут проверять через реестры.