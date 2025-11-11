Отопительный сезон в Украине стартовал во всех областях, включая прифронтовые общины.

В Украине официально начался отопительный сезон. Тепло уже получают социальные объекты и многоэтажки по всей стране, в том числе в прифронтовых общинах.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук во время брифинга, передает УНН.

Подробности

Константин Ковальчук сообщил, что процесс подключения котельных начался еще в октябре.

Приоритет в начале отопительного сезона был предоставлен объектам социальной инфраструктуры, поэтому на сегодняшний день можем констатировать, что уже более 87% объектов социальной сферы с отоплением, это 21 300 объектов по всей Украине - отметил чиновник.

Также, более 53 тысяч многоэтажек уже получают тепло – это 73% от общего количества. Отмечается, что южные области начали отопительный сезон немного позже других регионов.

Напомним

В ряде регионов Украины, в частности в Сумской и Полтавской областях, введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это произошло по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за последствий российских атак на энергетические объекты.